Где и когда пройдут рождественские службы в Нижнем Новгороде

Где и когда пройдут рождественские службы в Нижнем Новгороде

В ночь с 6 на 7 января в 92 храмах Нижнего Новгорода пройдут праздничные богослужения в честь Рождества Христова. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.

Главное рождественское богослужение состоится 6 января в 23:00 в кафедральном соборе Александра Невского. Его возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении священнослужителей городских храмов. В программу службы войдут утреня и Божественная литургия.

Всего в рождественскую ночь и в сам день праздника торжественные литургии состоятся в 92 храмах Нижнего Новгорода, включая монастырские обители.

Где и когда будут проходить праздничные службы:

Автозаводский район

  • Собор в честь святителя и чудотворца Николая, улица Дьяконова 15а – 6 января, 23:00
  • Храм святого благоверного князя Георгия Всеволодовича, бульвар Южный 18а – 6 января, 23:00
  • Храм преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, улица Героя Смирнова 71б – 6 января, 23:00
  • Храм иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", поселок Доскино – 6 января, 23:00
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы, поселок Новое Доскино – 6 января, 23:00
  • Храм иконы Божией Матери "Прибавление ума", проспект Молодежный – 6 января, 23:30
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы, улица Гнилицкая 1а – 6 января, 23:30
  • Храм во имя Святой Троицы, улица Юлиуса Фучика 48 – 6 января, 23:00
  • Храм Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, улица Мончегорская 17а/3 – 6 января, 22:30
  • Храм святителя Спиридона Тримифунтского, переулок Янтарный – 6 января, 23:00  

Канавинский район

  • Кафедральный собор Александра Невского, улица Стрелка 3А – 6 января, 22:00
  • Собор Всемилостивого Спаса, Ярмарочный проезд 10 – 6 января, 23:30
  • Храм иконы Божией Матери "Иверская", улица Движенцев 17М – 6 января, 23:00
  • Приход церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери, улица Гордеевская 141А – 7 января, 00:00  

Ленинский район

  • Храм иконы Пресвятой Богородицы "Умиление", улица Даргомыжского 15В – 6 января, 22:30
  • Спасо-Преображенская (Карповская) церковь, улица Суздальская 58 – 6 января, 22:30
  • Храм святого мученика Алексия Нейдгардта, улица Самочкина 2 – 6 января, 23:30
  • Храм апостола Тимофея и мученицы Татианы, улица Трамвайная 79 – 6 января, 23:30  

Московский район

  • Храм иконы Божией Матери "Скоропослушница", улица Люкина 9д – 6 января, 23:30
  • Храм преподобного Серафима Саровского, улица 50-летия Победы 7а – 6 января, 00:00
  • Храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы, улица Топольная 11 – 7 января, 00:00
  • Храм Тихвинской иконы Божией Матери, поселок Березовая Пойма, улица Лучистая 3 – 6 января, 23:30
  • Храм святой равноапостольной Нины, улица Левинка, около дома 1 – 7 января, 00:00  

Советский район

  • Храм Владимирской-Оранской иконы Божией Матери, улица Бекетова 69 корпус 1 – 6 января, 23:00
  • Храм Державной иконы Божией Матери, улица Медицинская 18 – 7 января, 00:00
  • Храм святой мученицы Людмилы княгини Чешской, пересечение улицы Троицкой и улицы Первопроходцев, ТИЗ "Новое Покровское" – 6 января, 23:00
  • Храм иконы Божией Матери "Отрада и Утешение", улица Косогорная 12 – 6 января, 23:00  

Нижегородский район

  • Храм во имя Всемилостивейшего Спаса, улица Горького 177а – 6 января, 23:30
  • Храм преподобного Симеона Столпника, Кремль – 7 января, 00:00
  • Храм святителя Алексия, митрополита Московского, Похвалинский съезд 5а – 7 января, 00:00
  • Храм святой равноапостольной княгини Ольги, улица Верхнепечерская 8а – 6 января, 23:45
  • Храм Преображения Господня, слобода Печеры 124 – 7 января, 00:00
  • Храм Собора Пресвятой Богородицы, улица Рождественская 34 – 7 января, 00:00
  • Храм святой мученицы царицы Александры, коттеджный поселок Зеленый город – 7 января, 00:00
  • Храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", улица Нестерова 2 – 7 января, 00:00
  • Храм апостолов Петра и Павла, улица Горького 141а – 7 января, 00:00
  • Храм Вознесения Господня, улица Ильинская 54 – 6 января, 23:00
  • Храм Похвалы Пресвятой Богородицы, улица Заломова 21а – 7 января, 00:00
  • Храм Воскресения Христова, улица Шевченко 1а – 6 января, 23:30
  • Храм преподобного Сергия Радонежского, улица Сергиевская 25а – 7 января, 00:00
  • Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы, улица Большая Покровская 30 – 7 января, 00:00
  • Храм Знамения Божией Матери и святых Жен-Мироносиц, улица Добролюбова 13а – 7 января, 00:00
  • Храм Успения Божией Матери, переулок Крутой 3 – 7 января, 00:00
  • Храм пророка Илии, улица Ильинская 9 – 7 января, 01:00
  • Храм Рождества Иоанна Предтечи, Ивановский съезд 1Б – 7 января, 00:00
  • Храм святителей Московских, улица Короленко 14 – 6 января, 23:30
  • Храм святого великомученика и целителя Пантелеимона, проспект Гагарина 119а – 7 января, 00:00
  • Благовещенский собор, переулок Мельничный 8 – 6 января, 22:00 (всенощное бдение и Божественная литургия)
  • Архиерейское подворье храма святых Кирилла и Мефодия, улица Грузинская 44А – 6 января, 23:45  

Приокский район

  • Храм Казанской иконы Божией Матери, поселок Ближнее Константиново, улица Героя Борисова 17 – 7 января, 00:00
  • Храм святого великомученика Георгия Победоносца при Академии МВД, Анкудиновское шоссе 3а – 7 января, 00:00
  • Храм святого великомученика Георгия Победоносца, улица Кащенко 31а – 7 января, 00:00
  • Храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших", улица Ларина 7/1 – 7 января, 00:00
  • Храм святой блаженной Матроны Московской, улица Академика Сахарова 18а – 7 января, 00:00
  • Храм святого благоверного князя Владимира, деревня Сартаково, улица Нагорная 1 – 7 января, 00:00
  • Храм святителя Спиридона Тримифунтского, поселок Новинки, переулок Спасский 1 – 7 января, 00:00  

Сормовский район

  • Спасо-Преображенский собор, улица Щербакова 11 – 6 января, 23:30
  • Храм Святой Живоначальной Троицы, поселок Копосово – 6 января, 23:30
  • Храм Владимирской иконы Божией Матери, улица Планетная 25б – 6 января, 23:30
  • Храм святого благоверного князя Александра Невского, улица Баррикад 3 – 6 января, 23:30
  • Храм иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная Радость", проспект 70 лет Октября 2 – 6 января, 23:30
  • Храм Всех Святых, улица Коновалова 26а – 6 января, 23:30
  • Храм святого праведного воина Феодора Ушакова, улица Федосеенко 66 – 6 января, 23:30
     

Нижегородская митрополия Религия Рождество
