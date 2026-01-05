Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Общество

Глеб Никитин получил звание эколога-мецената 2025 года

05 января 2026 13:58 Общество
Глеб Никитин получил звание эколога-мецената 2025 года

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области и председатель комиссии Государственного совета по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин удостоен звания "Эколог-меценат 2025 года". Об этом сообщил главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин в беседе с ТАСС.

По его словам, Никитин получил награду за разработку ключевых принципов экологического меценатства, активное продвижение идеи экологической ответственности, а также за значительный вклад в создание эффективных моделей и инструментов управления экологической устойчивостью, экосистемными услугами и природным капиталом.

Кроме Глеба Никитина, звание "Эколог-меценат" также присвоено предпринимателю Сергею Галицкому и заместителю министра природных ресурсов и экологии России Максиму Королькову.

Звание "Эколог-меценат" вручается за поддержку природоохранных инициатив и бескорыстную деятельность, направленную на сохранение эколого-экономической ценности природного капитала страны.

Важным критерием для присуждения награды также является вклад в формирование экологической ответственности, одного из ключевых элементов национального проекта "Экологическое благополучие", стартовавшего в 2025 году по поручению президента России. Звание "Эколог-меценат" входит в состав ежегодной премии "Эколог года", которая вручается с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин исполнил желания детей из нижегородской семьи участника СВО в рамках благотворительной акции "Елка желаний".

Глеб Никитин Звание Экология
