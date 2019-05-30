Сбор предложений для главы минздрава стартовал на портале "Команда Правительства" Политика

Сбор предложений от жителей стартовал на портале "Команда Правительства" в рамках отбора министра здравоохранения Нижегородской области 5 июня 2019 года. Губернатор Глеб Никитин пригласил нижегородцев оставить свои предложения по развитию сферы здравоохранение в регионе.

Глеб Никитин обратил внимание, что предложения разделены по четырем блокам: "Качественное здравоохранение", "Формирование ЗОЖ", "Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов" и "Цифровое здравоохранение".

"Чем больше разных людей, экспертов в различных отраслях напишут свои предложения, тем полнее будет план действий будущего министра. Часть предложений станут еще и экзаменационными билетами для кандидатов на пост руководителя областного минздрава, и это тоже очень хорошо: конкурс должен учитывать современные реалии, с которыми предстоит работать победителю", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что уже традиционно часть предложений жителей экспертная комиссия использует в качестве заданий для кандидатов, которые должны будут представить способы их реализации в ходе деловой игры в НИУ РАНХиГС и защиты проектов.

Презентация программы "Команда Правительства", о которой Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, с отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет. Опыт "Команды Правительства" рекомендован Агентством стратегических инициатив (АСИ) к распространению в другие регионы.