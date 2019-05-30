Банк "Открытие" и "Фонд развития моногородов" подписали соглашение о сотрудничестве Бизнес

Банк "Открытие" и некоммерческая организация "Фонд развития моногородов" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Подписание соглашения состоялось на Петербургском международном экономическом форуме.

В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ, – совместное развитие моногородов, а также создание наиболее благоприятных условий для инвестирования капитала, способствующих росту экономики этих населенных пунктов. Обе стороны признали необходимость согласованных действий по поддержке проектов, а также распространению удобных практик развития на территории моногородов.

Партнерство подразумевает продвижение информации об инвестиционном потенциале моногородов, включая совместное участие в проведении форумов, конференций и других мероприятий. Также планируется совместная поддержка инвестиционных проектов в моногородах с использованием финансовых инструментов "Фонда развития моногородов" и кредитно-гарантийных инструментов банка. В частности, речь идёт о беспроцентном займе Фонда развития моногородов до 250 млн рублей.

"В России примерно 10% населения проживает в моногородах. Сложная ситуация во многих из них понятна на фоне того, что градообразующие предприятия в силу тех или иных причин начинают терять рабочую силу. Для популяризации программ поддержки моногородов банк "Открытие" и "Фонд развития моногородов" будут проводить совместные обучающие мероприятия, оказывать консультационную и методическую помощь инициаторам, планирующим развивать бизнес на территории моногородов", - прокомментировала подписание заместитель президента–председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

"Благодаря сотрудничеству мы расширим возможности для бизнеса по получению льготного займа Фонда. Надеемся, что совместная работа принесёт яркие результаты в виде запуска новых инвестпроектов в моногородах", - отметила генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.