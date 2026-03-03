Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
ВТБ и М2: доля неипотечных сделок с недвижимостью достигла рекордных 68%

03 марта 2026 14:05 Экономика
ВТБ и М2: доля неипотечных сделок с недвижимостью достигла рекордных 68%

Фото: предоставлено ВТБ

По итогам 2025 года доля сделок с недвижимостью без ипотеки в сегменте многоквартирных домов выросла в России на 2 п.п., достигнув 68% – максимального значения как минимум за последние пять лет. Такие данные следуют из совместного исследования ВТБ и экосистемы недвижимости М2. В 2026 году в случае дальнейшего смягчения политики ЦБ эксперты прогнозируют снижение показателя до 59%.

В прошлом году без привлечения ипотечных кредитов россияне заключили почти 2 млн сделок с недвижимостью в сегменте МКД (квартиры, машино-места, нежилые помещения). Это на 2% меньше, чем в 2024 году. При этом на рынке ипотеки количество сделок в годовом выражении сократилось существеннее – на 11%.

Пиковым месяцем, как и на рынке ипотеки, стал декабрь. В этот период зафиксировано максимальное среднедневное количество сделок за наличные – 9,5 тыс. Напомним, на рынке жилищного кредитования в последний месяц года банки выдали рекордные 811 млрд рублей (рост более чем на 60% к ноябрю и почти втрое к декабрю 2024 года).

В структуре неипотечных покупок на рынке МКД лидируют квартиры – на них в прошлом году пришлось 3 из 4 сделок (74%). Доля нежилых помещений составила 18%, машино-мест – 7%.

Средняя стоимость объекта на вторичном рынке по неипотечным сделкам на платформе М2, сохранилась на уровне 2024 года – 6 млн рублей. На рынке новостроек этот показатель вырос за прошлый год на 37%, достигнув 6,1 млн рублей. Ключевая причина – изменение структуры спроса: россияне стали чаще приобретать без ипотеки квартиры, которые дороже апартаментов, кладовых или машино-мест. По данным Росреестра, доля квартир в общем объёме неипотечных покупок на первичном рынке увеличилась с 47% в 2024 году до 59% в 2025 году.

«Рекордная доля сделок без ипотеки в прошлом году – результат адаптации рынка недвижимости к новым экономическим условиям. Значительная часть покупателей, проявив гибкость, использовала собственные накопления или альтернативные формы финансирования. В 2026 году по мере смягчения политики ЦБ и снижения кредитных ставок интерес к ипотечному сегменте будет постепенно возвращаться. По нашим прогнозам, доля сделок без заемных средств в сегменте многоквартирных домов снизится до 59%, основной спрос придется на рынок новостроек», — прокомментировал генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний.

* При подготовке исследования использовались данные Росреестра и Роскадастра.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

ВТБ
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
