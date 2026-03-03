Четыре нижегородских предприятия на льготных условиях принимают участие в выставке "Нефтегаз 2026" Экономика

Фото: Центр поддержки экспорта Нижегородской области

Четыре нижегородских предприятия принимают участие на льготных условиях в международной выставке «Нефтегаз 2026», которая проходит со 2 по 5 марта в Москве.

Содействие предприятиям оказал региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». ЦПЭ взял на себя расходы на аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, застройку и сопровождение стенда, включая аренду необходимого оборудования и мебели, а также оплату регистрационных сборов за представителей субъектов МСП.

«Нефтегаз 2026» – крупнейшая выставка нефтегазовой отрасли в России, которая в этом году объединила более 800 компаний из 11 стран. Мероприятие охватывает широкий диапазон тем, среди которых – разведка и добыча нефти и газа, автоспецтехника для транспортировки нефтепродуктов, IT-технологии в нефтегазовой сфере, нефтегазопереработка, а также нефтехимия и газохимия. Участие в выставке позволяет региональным предприятиям расширить горизонты делового взаимодействия и заключить выгодные соглашения», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В выставке принимают участие ООО ПКФ «Химавангард» (производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов), ООО «Вортекспром Рус» (оптовая торговля прочими машинами и оборудованием), ООО «Континент ЭТС» (производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры), ООО «ГТЛАБ» (производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения).

Предприятия Нижегородской области впервые принимают участие в выставке.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).