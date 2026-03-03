Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
03 марта 2026 11:56 Экономика

Нижегородские предприятия могут подать заявку на участие в деловой миссии в сфере АПК в Индонезию

03 марта 2026 11:56 Экономика
Нижегородские предприятия могут подать заявку на участие в деловой миссии в сфере АПК в Индонезию

Нижегородские предприятия могут подать заявку на участие в деловой миссии в сфере АПК в Индонезию. С 7 по 8 мая 2026 года Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) проведет международную деловую миссию для компаний агропромышленного комплекса в Джакарте (Индонезия).

Мероприятие проводится в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

К участию в деловой поездке приглашаются российские компании агропромышленного комплекса, которые уже работают на экспорт и развивают каналы сбыта, а также предприятия, рассматривающие возможность выхода на рынок Индонезии.  Прием заявок открыт до 8 марта 2026 года.

Во время поездки нижегородцы смогут принять участие в целевых B2B-встречах с потенциальными зарубежными покупателями, заранее подтвердившими интерес к российской продукции. Переговоры будут проводится исключительно при наличии взаимной заинтересованности сторон, что обеспечивает их практическую результативность и высокий уровень деловой эффективности.

 Российский экспортный центр обеспечит полное покрытие затрат по ключевым направлениям, включая аренду площадок и конференц-залов для проведения деловых встреч, администрирование и техническое сопровождение мероприятий, а также разработку программы с учётом анализа целевой аудитории. Кроме того, центр организует привлечение потенциальных иностранных потребителей и проведение целевых переговоров. Компании-участники оплачивают только транспортные расходы и командировочные затраты своих сотрудников.

Для подачи документов компания должна быть зарегистрирована на территории Российской Федерации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и не иметь задолженности по налогам и сборам.

Процедура подачи заявки предусматривает наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Заявителю необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале «Мой экспорт», перейти на страницу соответствующего мероприятия и заполнить анкету для участия в бизнес-миссии в Индонезию, после чего подписать заявку с использованием УКЭП. В случае получения уведомления о положительном решении, компании потребуется в электронном виде подписать соглашение об участии.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступно в онлайн-формате на государственной цифровой платформе «Мой экспорт». Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности — в составе Группы действует «Школа экспорта РЭЦ». Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы «Сделано в России».

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

