"Нам нужно изменить отношение к реформе по обращению с отходами", - Глеб Никитин Общество

"Нам нужно изменить отношение к реформе по обращению с отходами", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 июня во время проведения панельной сессии "Законодательное регулирование сферы обращения с отходами" в рамках "нулевого" дня Петербургского международного экономического форума.

"У нас сегодня получился экологический день на форуме, приуроченный к профессиональному празднику экологов. Конечно, этой темой мы занимаемся в постоянном режиме. То, что происходит в отрасли обращения с отходами, так или иначе, затрагивает каждого жителя нашей страны. Это важнейший повод для детальной проработки правового аспекта данной темы", - приводит пресс-служба губернатора и правительства региона слова Глеба Никитина.

"Названий у данных изменений немало. Как правило, у всех на слуху - "мусорная реформа". У данного термина есть негативные коннотации. Мы должны изменить это отношение. Проблема обращения с отходами была актуальна и в советские времена. Пропагандой чистоты занимались много, но отрасли обращения с отходами так и не возникло. Однако, после перестройки "мусорный бизнес" стал весьма прибыльным делом, но зачастую работающим в тени. Мне хотелось бы процитировать слова президента России, которые он сказал во время своего послания федеральному собранию в этом году: "Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придётся. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации". Коллеги! Это прямое поручение главы государства, которые мы обязаны выполнить максимально качественно. Для этого необходимо сочетание ряда факторов. В первую очередь - речь о грамотной государственной политике, современной инфраструктуре и ответственных инвесторах. Построение модели эффективного управления в сфере обращения с отходами возможно только при взаимодействии всех структур, участвующих в законодательном регулировании сферы обращения с отходами", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

В пресс-службе сообщили также, что Глеб Никитин особо отметил необходимость закупки новой техники и оборудования.

"Если говорить о Нижегородской области, то на сегодняшний день региональными операторами уже закуплено почти 13 с половиной тысяч новых контейнеров и бункеров на сумму более 115 млн рублей. Также регоператорами и подрядными организациями-транспортировщиками закуплено почти 100 мусоровозов и 60 единиц другой техники на общую сумму более миллиарда рублей. Вряд ли такое бы стало возможным без реформы по обращению с ТКО", - добавил глава региона.

Фото: Александр Воложанин