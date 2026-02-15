Фура встала на Городецкой дамбе: очевидцы сообщают о гигантской пробке

Фото:
На Городецкой дамбе в дневное время 15 февраля застряла фура. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры".
Очевидцы пишут, что проезд на переправе полностью заблокирован.
Пользователи соцсети в комментариях отмечают, что, несмотря на запрет движения в этом месте большегрузов массой свыше 15 тонн, фуры продолжают ездить по дамбе Нижегородской ГЭС.
По данным сервиса "Яндекс Карты" на 15:30, затор уже начинается в городе Заволжье.
Сообщалось, что штрафы за проезд большегрузов по дамбам предложили увеличить в Нижегородской области. А глава Городецкого округа Александр Мудров ранее упрекнул водителей фур за проезд по дамбе Нижегородской ГЭС.
