Происшествия

Фура встала на Городецкой дамбе: очевидцы сообщают о гигантской пробке

15 февраля 2026 15:39
Фура встала на Городецкой дамбе: очевидцы сообщают о гигантской пробке

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

На Городецкой дамбе в дневное время 15 февраля застряла фура. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры".

Очевидцы пишут, что проезд на переправе полностью заблокирован.

Пользователи соцсети в комментариях отмечают, что, несмотря на запрет движения в этом месте большегрузов массой свыше 15 тонн, фуры продолжают ездить по дамбе Нижегородской ГЭС.

По данным сервиса "Яндекс Карты" на 15:30, затор уже начинается в городе Заволжье.

Сообщалось, что штрафы за проезд большегрузов по дамбам предложили увеличить в Нижегородской области. А глава Городецкого округа Александр Мудров ранее упрекнул водителей фур за проезд по дамбе Нижегородской ГЭС.

Городецкий район ГЭС пробки
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных