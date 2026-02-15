Фура встала на Городецкой дамбе: очевидцы сообщают о гигантской пробке Происшествия

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

На Городецкой дамбе в дневное время 15 февраля застряла фура. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры".

Очевидцы пишут, что проезд на переправе полностью заблокирован.

Пользователи соцсети в комментариях отмечают, что, несмотря на запрет движения в этом месте большегрузов массой свыше 15 тонн, фуры продолжают ездить по дамбе Нижегородской ГЭС.

По данным сервиса "Яндекс Карты" на 15:30, затор уже начинается в городе Заволжье.

Сообщалось, что штрафы за проезд большегрузов по дамбам предложили увеличить в Нижегородской области. А глава Городецкого округа Александр Мудров ранее упрекнул водителей фур за проезд по дамбе Нижегородской ГЭС.