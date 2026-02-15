Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Страшный пожар произошел в поселке Черепичный: погиб мужчина

Страшный пожар произошел в поселке Черепичный: погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Мужчина погиб на пожаре в поселке Черепичный Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. 

Согласно информации, возгорание произошло в многоквартирном доме. Из дома эвакуировали пятерых человек, включая ребенка. Еще двоих спасли. 

Площадь пожара составила 3 кв. метра. На пепелище было найдено тело 49-летнего мужчины. 

Причину случившегося устанавливают дознаватели. 

Напомним, что в конце января в Сосновском произошел пожар, в результате которого погибли три человека. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
