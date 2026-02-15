Страшный пожар произошел в поселке Черепичный: погиб мужчина

Фото:
Мужчина погиб на пожаре в поселке Черепичный Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, возгорание произошло в многоквартирном доме. Из дома эвакуировали пятерых человек, включая ребенка. Еще двоих спасли.
Площадь пожара составила 3 кв. метра. На пепелище было найдено тело 49-летнего мужчины.
Причину случившегося устанавливают дознаватели.
Напомним, что в конце января в Сосновском произошел пожар, в результате которого погибли три человека.
