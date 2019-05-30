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Общество

Более 300 луковичных цветов высадили нижегородцы в центральном парке Автозавода

06 июня 2019 14:57  [123] Общество

Более 300 луковичных цветов фрезии, лилии, ириса, глоксинии, канн и гладиолусов высадили трудоустроенные на период летних каникул подростки в Центральном парке культуры и отдыха Автозаводского района в рамках экологической акции "Красота спасет мир". Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

К акции также присоединились глава администрации Автозаводского района Александр Нагин и местные жители.

"Взойдут растения через две недели, если будет теплая погода и хороший полив, а цветение начнется у каждой культуры по-разному. Фрезия зацветет в июле, гладиолусы – в августе, начале сентября. И у нас будет цветущий, красивый сад – наш автозаводский парк", - сказала агроном Елена Гуляева.

Как сообщил Александр Нагин, до конца недели в парках, на территории образовательных учреждений и во дворах района будет высажено в общей сложности более 20 тысяч луковичных цветов, безвозмездно предоставленных жителями района.

"Мы высаживаем не только цветы, но и деревья. Будем продолжать акцию по посадке деревьев в скверах района. Кроме того, мы уже больше 15 лет проводим конкурс на самый благоустроенный двор, и с каждым годом все больше жителей района в нем участвуют", - сказал Александр Нагин.

Он также добавил, что за минувший месяц местные жители Автозаводского района - члены Территориального общественного самоуправления уже высадили во дворах и скверах более 500 цветов и около 200 саженцев деревьев и кустарников.

Напомним, карту зеленых насаждений хотят создать в Нижнем Новгороде.

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