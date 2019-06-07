Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил 16 заявок Экономика

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 7 июня одобрил 16 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, одобрение совета получили заявка администрации Ковернинского района на строительство школы на 630 мест в районе ул.Костоправной (площадь участка – 33,5 тыс. кв.м., планируемая стоимость строительства – 513 млн рублей), заявка МКУ "Городецстройсервис" на строительство межпоселкового газопровода высокого и среднего давления к деревням Кирьяново, Боково, Торохово, Зубово и до детского оздоровительного лагеря "Солнечный" (объем инвестиций – 13 млн рублей).

Также совет одобрил заявку администрации Дальнеконстантиновского района на строительство межпоселкового газопровода к селам Большое Терюшево и Маргуша и к деревне Малая Терюша (объем инвестиций – 49,6 млн рублей).

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода (ул. Автомеханическая, у д.11б) одобрена организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка под строительство поликлиники. В Варнавинском районе Нижегородской области одобрено строительство Восходовского дома культуры. В Дзержинске ОАО "ДВК" получило одобрение на строительство главного канализационного коллектора (инвестиции — 1,266 млрд рублей), реконструкцию водопроводных сетей (52,2 млн рублей) и канализационных сетей (93,6 млн рублей).

"Содействие в реализации инвестиционных проектов - одна из центральных задач, которые поставил перед нами губернатор Нижегородской области Глеб Никитин для успешного воплощения в жизнь Стратегии развития региона. Вместе с тем, продвижение инвестиционно-привлекательных проектов должно сочетаться с общими концепциями развития территорий", - сказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

"Например, после конструктивной дискуссии, было принято решение отложить рассмотрение проекта о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в урочище "Слуда", предназначенного для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса или спортивного центра, до принятия решения о концепции развития парка "Приокский", - добавил он.