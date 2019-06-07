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Экономика

Корпорация развития Нижегородской области и Машиностроительный кластер Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

08 июня 2019 13:28  [50] Экономика

Корпорация развития Нижегородской области и Машиностроительный кластер Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства нижегородской области, генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергеем Майоровым на площадке Петербургского международного экономического форума.

Целью соглашения является установление долгосрочных партнерских отношений и осуществление совместной деятельности. В частности, стороны договорились об осуществлении приоритетного обмена информацией, а также проведении совместных мероприятий.

Машиностроительный кластер Республики Татарстан был создан в 2015 году. Ключевая специализации кластера – автомобилестроение и производство автокомпонентов.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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