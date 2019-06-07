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Спорт

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наградил победителей этапа Кубка мира по выездке

09 июня 2019 20:00  [1021] Спорт

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наградил победителей этапа Кубка мира по выездке, Кубка России и Кубка Губернатора 9 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Призовые места в этапе Кубка мира заняли:  Елена Сиднева (Россия), Регина Исачкина (Россия), Анна Карасева (Беларусь). В Кубке России: Елена Сиднева (Москва), Регина Исачкина (Московская область), Марина Афрамеева (Москва). Кубок Губернатора Нижегородской области выиграла Елена Сиднева (Москва).

В церемонии награждения приняла участие президент общероссийской общественной организаций "Федерация конного спорта России" Марина Сечина.

"У всех спортсменов, которые выступали здесь – большое будущее, и в этом будущем мы абсолютно уверены и во всем им будем содействовать. Конный спорт России был, есть и будет всегда!" - сказала Марина Сечина.

"Говорят, что "выездка – это высшая школа верховой езды", самый сложный вид  конного  спорта. Неслучайно он относится к олимпийским. И замечательно, что такой прекрасный вид спорта давно стал традиционным и популярным в Нижегородской области", - сказал губернатор.

Турниры проходили в период с 5 по 9 июня 2019 года в Нижнем Новгороде на территории конноспортивного комплекса "Пассаж".

"То, что на поле нашего "Пассажа" уже 14-й год подряд проводится этап Кубка мира по выездке, а чемпионат России уже 25-й раз - лучшее тому подтверждение. В этом году в турнирах приняли участие около 80 спортивных пар. В том числе члены сборной команды страны по выездке, для которых прошедшие соревнования стали отборочными для участия в летних Олимпийских играх в Токио в следующем 2020 году", - добавил Глеб Никитин.

СПРАВКА:

В период с 5 по 9 июня 2019 года в городе Нижнем Новгороде на территории конноспортивного комплекса "Пассаж" в четырнадцатый раз прошел международный турнир (выездка) CDI-W этап кубка мира, а также кубок России и кубок Губернатора Нижегородской области по конному спорту (далее – Соревнования).

В Соревнованиях приняли участие около 80 спортивных пар, в том числе члены сборной команды России по выездке, для которых Соревнования являются отборочными для участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Соревнования обслуживала судейская коллегия, состоящая из арбитров международной категории из Германии, Великобритании, Нидерландов, Швеции и России.

Соревнование включено в Единый календарный план Министерства спорта РФ и проходит при поддержке Правительства Нижегородской области и Федерации конного спорта России.

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