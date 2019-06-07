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Общество

Обложку для свидетельства о рождении гражданина России подарят нижегородским родителям в честь 12 июня

10 июня 2019 10:14  [1024] Общество

Обложку для свидетельства о рождении гражданина России подарят нижегородским родителям в честь 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС Нижегородской области.

Орган записи актов гражданского состояния в рамках празднования Дня России запустил акцию "С Днем рождения, гражданин России!". С 10 по 14 июня 2019 года в нижегородских отделах ЗАГС счастливых родителей поздравят, вручат свидетельство о рождении малыша и памятный подарок – обложку для свидетельства с изображением символики Российской Федерации.

Напомним, влюбленная пара зарегистрирует свой брак на стадионе "Нижний Новгород" во время матча и отправится отдыхать на Кипр.

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Теги:
Дети ЗАГС
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