Вейк-парк на Мещерском озере подал документы в минэкологии Общество

Вейк-парк на Мещерском озере в Нижнем Новгороде подал новый пакет документов в министерство экологии региона. Об этом ИА «НТА-Приволжье» сообщил директор парка активного отдыха Антон Михайлов.

По его словам, конфликт вокруг аренды акватории длится с 2023 года. Инициатором судебных разбирательств он назвал компанию «Ладья 52» из Йошкар-Олы, которая оспорила законность заключенного договора водопользования, указав на нарушения со стороны министерства.

Суд признал договор недействительным. В период разбирательств действовал арест на подписание новых договоров водопользования. После его снятия, в начале июля, парк повторно подал документы в минэкологии. Сейчас они находятся на рассмотрении.

Антон Михайлов также подчеркнул, что проект согласовывался около полутора лет, прошел экологические экспертизы и получил разрешения профильных ведомств, включая рыбоохрану. Директор подчеркнул, что официальных предписаний от прокуратуры в адрес организации не поступало — обращения направлялись в министерство.

Напомним, недавно природоохранная прокуратура сообщала о нарушениях на Мещерском озере: памятник природы регионального значения зарастает водной и кустарниковой растительностью, береговая линия захламлена отходами, а у вейк-парка отсутствует действующее разрешение на использование акватории. В компании отмечают, что самостоятельно убирать прибрежную растительность нельзя из-за охранного статуса территории.

Вейк-парк открыт в 2022 году, объем инвестиций превысил 100 млн рублей. На площадке нередко проходят спортивные мероприятия, в том числе фестиваль адаптивного вейкборда для людей с травмами позвоночника.

Ранее мы сообщали о том, что купание на Мещерском озере в этом году запрещено из-за несоответствия нормам СанПиН.