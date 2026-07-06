15-летнюю школьницу шестой день ищут в Нижнем Новгороде Общество

15-летнюю девочку шестой день ищут в Нижнем Новгороде. Об этом представители поисково-спасательного центра «Рысь» сообщили в социальных сетях.

1 июля в 18:30 школьница вышла из здания Московского вокзала, после этого ее никто не видел.

Девочка ростом 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, у нее зеленые глаза и темные волосы. Также подросток носит очки. На момент исчезновения она была одета в темно-синюю кофту с молнией и того же цвета джинсы, белую майку и такие же кроссовки. При себе у нее был бордовый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят обратиться на горячую линию отряда ПСО «Рысь» 8 (930) 283-82-00.

Ранее мы сообщали о том, что 139 человек пропали в Нижегородской области в первый месяц лета.