Нижегородский аэропорт работает с ограничениями 6 июля Общество

Нижегородский аэропорт временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ограничения связаны с введением временных мер на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

По информации онлайн-табло, на данный момент задержан один рейс — в Минеральные Воды авиакомпании Nordwind. Самолет должен был вылететь сегодня в 15:40, однако отправление перенесли на 16:40.

В аэропорту предупреждают, что в расписании возможны корректировки. Пассажирам рекомендуют уточнять статус своих рейсов на онлайн-табло.

Отметим, что с ночи в Нижегородской области действует режим «Беспилотная опасность».

Ранее сообщалось, что с 5 июля возобновилось прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском.