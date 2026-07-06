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Общество

Нижегородский аэропорт работает с ограничениями 6 июля

06 июля 2026 09:02 Общество
Нижегородский аэропорт работает с ограничениями 6 июля

Нижегородский аэропорт временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ограничения связаны с введением временных мер на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

По информации онлайн-табло, на данный момент задержан один рейс — в Минеральные Воды авиакомпании Nordwind. Самолет должен был вылететь сегодня в 15:40, однако отправление перенесли на 16:40.

В аэропорту предупреждают, что в расписании возможны корректировки. Пассажирам рекомендуют уточнять статус своих рейсов на онлайн-табло.

Отметим, что с ночи в Нижегородской области действует режим «Беспилотная опасность».

Ранее сообщалось, что с 5 июля возобновилось прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском.

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Теги:
Авиасообщение Аэропорт
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