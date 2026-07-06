Нижегородская канатная дорога до сих пор не возобновила работу

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Нижегородская канатка пока не возобновила работу после внеплановой остановки, произошедшей 5 июля.
По данным автоинформатора, движение приостановлено из-за проведения технических работ. Точные сроки запуска переправы пока не называются.
Напомним, инцидент произошел вечером 5 июля. Из-за сильного ветра и непогоды движение канатки было остановлено, а несколько кабинок зависли над рекой. Во время внеплановой остановки на линии находились 16 человек, среди них — четверо детей. Спасатели прибыли на место и эвакуировали людей спустя некоторое время.
По факту случившегося СК инициировал проверку. Также в случившемся разбирается прокуратура.
Ранее сообщалось, что с 15 июля стоимость проезда на нижегородской канатной дороге вырастет до 200 рублей.
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