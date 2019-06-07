Четвертый этап Национальной парусной Лиги 2019 стартует в Нижнем Новгороде 14 июня

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Торжественная церемония открытия IV этапа Национальной парусной Лиги 2019 (высший дивизион) состоится в Нижнем Новгороде 14 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.
Мероприятие начнется в 10:00 у катера "Герой ". Отмечается, что Лига проходит в Нижнем Новгороде второй раз.
Соревнования проводятся с целью развития парусного спорта и спортивного клубного движения в Российской Федерации, привлечения населения к занятиям физической культуры и спортом, содействия расширению спортивных связей между яхтенными клубами.
В рамках мероприятия состоится парад команд-участников Высшего дивизиона. Штандарты с названиями команд будут нести юные яхтсмены, будущие участники Детского дивизиона Национальной парусной Лиги – воспитанники Нижегородского детского речного пароходства. Открытие Лиги будет сопровождаться культурно-развлекательной программой.
В открытии примут участие председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев, представители правительства Нижегородской области, депутаты регионального парламента. В числе организаторов - президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин и заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Табачников.
Гонки уже прошли в Сочи, Туапсе и Казани. Следующая – в Нижнем Новгороде (с 12 по 17 июня). Затем в Санкт-Петербурге в акватории Петропавловской крепости (с 11 по 14 июля), а финал - в Калининграде (с 8 по 11 августа). Также с 19 по 24 июня в Нижнем Новгороде пройдет этап Премьер дивизиона, победители которого по общему рейтингу пройдут в Высший дивизион следующего сезона.
Лига проходит по особому формату гонок с пересадками экипажей. Каждая гонка длится около 20 минут, в непосредственной близости от берега.
В этом году за победу будут бороться спортсмены 25 команд из разных городов России - Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Чеченской Республики и т.д.(0+)
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