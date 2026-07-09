Новый спортивный клуб разрешили построить в Сормове Спорт

Фото: минград Нижегородской области

Министерство строительства региона выдало разрешение ООО «Автолюкс» на возведение спортивного клуба в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Объект планируется построить на улице Рабфаковской. Ранее эскиз будущего здания был одобрен минградом. Клуб запроектирован двухэтажным. Общая площадь помещений составит 1433 квадратных метра, при этом площадь застройки достигнет 2478 квадратных метров.

Добавим, что в Сормове также реализуется проект физкультурно-оздоровительного комплекса. Его строительство стартовало в октябре 2024 года, но потом работы несколько раз приостанавливались. В итоге власти решили расторгнуть концессионное соглашение с ООО «Первая нижегородская инфраструктура спорта» и обратились в Арбитражный суд с иском к бывшему концессионеру. В марте 2026 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.