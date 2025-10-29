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Алексей Орехов: «Рано говорить о восстановлении России на международной спортивной арене»

10 июля 2026 18:35 Спорт
Алексей Орехов: «Рано говорить о восстановлении России на международной спортивной арене»

Председатель АНО «Минин — центра» Алексей Орехов считает, что решение Международного олимпийского комитета о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России и отмене рекомендаций об ограничениях в отношении российских спортсменов пока нельзя считать полноценным возвращением страны в мировой спорт.

По словам эксперта, смягчение позиции МОК носит временный характер и сопровождается рядом условий. В частности, речь идет о том, что Олимпийский комитет России не должен включать в свой состав спортивные организации на территориях, которые МОК относит к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, а также не должен вести там деятельность.

«Отменили — да, но отменили временно. И обусловили это соблюдением ряда условий», — отметил Орехов.

Эксперт обратил внимание, что в заявлении МОК также говорится о возможности пересмотреть принятое решение, если организация сочтет это необходимым. Кроме того, комитет пока не определился с вопросом использования российского флага, гимна и другой государственной символики на Олимпийских играх, а также сохранил ограничения на проведение своих мероприятий в России и приглашение российских государственных чиновников.

Орехов также указал на формулировки англоязычной версии заявления, согласно которым при отборе российских спортсменов должны учитываться не только спортивные результаты, но и их способность «быть ролевыми моделями», способствующими построению мирного общества через спорт. По мнению эксперта, подобные критерии допускают слишком широкое толкование и могут использоваться для принятия решений по политическим мотивам.

«Рано еще говорить об окончательном восстановлении России на международной спортивной арене», — подчеркнул председатель АНО «Минин — центра».

Он отметил, что МОК фактически передал ключевые решения международным спортивным федерациям, которые будут самостоятельно применять его рекомендации. По мнению Орехова, это создает неопределенность и не гарантирует полноценного возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям.

Полный комментарий эксперта читайте здесь.

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Теги:
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