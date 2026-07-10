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Спорт

«Пари НН» расторг контракт с колумбийским защитником Хуаном Кастильо

10 июля 2026 13:59 Спорт
«Пари НН» расторг контракт с колумбийским защитником Хуаном Кастильо

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» и колумбийский защитник Хуан Камило Кастильо Андраде договорились о расторжении контракта.

23-летний футболист присоединился к нижегородской команде в январе 2025 года.

За время выступлений за «Пари НН» он провел 25 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Кастильо стал не единственным игроком, покинувшим «Пари НН» в последнее время.

Ранее команду также покинули Олакунле Олусегун, Егор Смелов, Алекс Сарфо, Реналдо Сефас, Илья Кирш, Ярослав Крашевский и Матвей Урванцев.

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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