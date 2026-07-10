«Пари НН» расторг контракт с колумбийским защитником Хуаном Кастильо Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» и колумбийский защитник Хуан Камило Кастильо Андраде договорились о расторжении контракта.



23-летний футболист присоединился к нижегородской команде в январе 2025 года.

За время выступлений за «Пари НН» он провел 25 матчей во всех турнирах и забил один мяч.



Кастильо стал не единственным игроком, покинувшим «Пари НН» в последнее время.

Ранее команду также покинули Олакунле Олусегун, Егор Смелов, Алекс Сарфо, Реналдо Сефас, Илья Кирш, Ярослав Крашевский и Матвей Урванцев.