ХК «Торпедо» объявил о техническом расторжении контракта с Конюшковым Спорт

Защитник Богдан Конюшков подпишет двусторонний контракт с «Монреаль Канадиенс». Однако следующий сезон продолжит выступать за нижегородское «Торпедо» на правах аренды, сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, уроженец Пензы был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ 2023 года под общим 110-м номером.

Для оформления соглашения с клубом НХЛ потребуется техническое расторжение действующего контракта с Конюшковым. Эта процедура носит юридический характер.

При этом права на защитника останутся за «Торпедо», а сам игрок выполнит все свои обязательства перед клубом.

По словам гендиректора «Торпедо» Евгения Забуги, с просьбой предоставить возможность технического подписания контракта с «Монреалем» к клубу обратились представители хоккеиста.

«Мы не имели аргументов против, поскольку он в любом случае отработает свой контракт с „Торпедо“ до 31.05.2027 и далее вправе самостоятельно принять решение об активации контракта с клубом НХЛ либо о продлении отношений с нами», — отметил Забуга.

Ранее сообщалось, что защитник Антон Силаев подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Джерси».