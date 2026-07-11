Два нападающих системы «Торпедо» продолжат карьеру в «Дизеле» Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нападающие Глеб Чесноков и Макар Ополинский останутся в системе «Торпедо», но следующий сезон проведут в клубе-партнёре — пензенском «Дизеле». Об этом сообщили в нижегородском клубе.

С хоккеистами расторгнуты двусторонние контракты. В клубе пояснили, что это связано с особенностями заявочного процесса. Игроки продолжат выступление в «Дизеле» на контрактах ВХЛ, при этом «Торпедо» будет контролировать их развитие. Также у клуба сохраняется право в любой момент до 25 января 2027 года вновь подписать с игроками двусторонние соглашения.

Ранее стало известно, что «Дизель» стал партнером «Торпедо» на предстоящий сезон КХЛ. Необходимость в таком сотрудничестве возникла после закрытия фарм-команды ВХЛ «Торпедо-Горький».