Нижегородский ХК «Старт» может перейти в Высшую лигу из-за финансовых проблем Спорт

Фото: ХК "Старт"

Нижегородский клуб по хоккею с мячом «Старт» может покинуть Суперлигу и продолжить выступления в Высшей лиге. Об этом сообщает газета «Футбол-Хоккей НН» со ссылкой на собственные источники.



О финансовых трудностях клуба еще в июне говорил первый вице-президент Федерации хоккея с мячом России Евгений Иванушкин. По его словам, клуб тогда решал вопрос об участии в чемпионате России.



Теперь клуб принял решение о понижении в классе из-за сложной финансовой ситуации.



Как пишет издание, в 2026 году к хоккейному клубу уже подали шесть исков на общую сумму 19 млн рублей. Кроме того, у «Старта» есть и другие задолженности.

При этом бюджетное финансирование, по данным газеты, клуб получал в полном объеме, однако привлечь дополнительные источники средств руководству так и не удалось.



В самом клубе эту информацию пока официально не подтвердили. Однако, объявить об этом могут 13 июля, когда команда соберется на первую тренировку.

Напомним, по итогам завершившегося сезона нижегородская команда заняла восьмое место в турнирной таблице.

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