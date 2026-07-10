Букмекер PARI прекратил сотрудничество с нижегородским ХК «Торпедо» Спорт

Букмекерская компания PARI прекратила сотрудничество с нижегородским хоккейным клубом «Торпедо». Об этом сообщил беттинг-эксперт Алексей Ботика.



О завершении сотрудничества косвенно свидетельствуют и изменения на официальных сайтах. «Торпедо» исчезло из списка партнеров PARI, а сам букмекер больше не указан среди партнеров нижегородского клуба.



В разговоре с изданием «Спортс» Ботика предположил, что PARI могли пересмотреть свои расходы. Он также не исключил, что «Торпедо» запросило более крупную сумму за партнерство, но стороны не смогли договориться.

Ранее компания уже не стала продлевать сотрудничество с местным баскетбольным клубом.

Кроме того, имя букмекера вероятно исчезнет из нейминга футбольного клуба «Пари НН».