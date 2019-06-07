"В этот день мы особенно остро понимаем, что Россия не только в наших делах и надеждах, но и в нас самих", - Дмитрий Барыкин Общество

"В этот день мы особенно остро понимаем, что Россия не только в наших делах и надеждах, но и в нас самих, в нашем ощущении Родины, которая продолжается в наших детях", - заявил председатель Нижегородской думы Дмитрий Барыкин, поздравляя нижегородцев с Днем России.

"Этот праздник является главным для каждого россиянина. Конечно, он не такой личный, как День рождения, и не такой веселый, как Новый год, но он торжественный, трепетный, объединяющий и родной, как сама наша страна!", - сказал он.

"Счастлив человек, знающий свои корни – они поддерживают его, питают и дают неразрывную связь с многовековой историей Отечества. Преемственность поколений – это то, чем россияне всегда гордились, в чем черпали свою непобедимость и силу. Опираясь на славное прошлое, можно смело строить мосты в будущее. И залогом наших побед, как и прежде, остается вера в Россию", - добавил депутат.

"Желаю процветания нашей родной стране, а ее гражданам – счастья и благополучия. С праздником", - заключил он.