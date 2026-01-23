Нижегородцам рассказали, как действовать при взломе аккаунтов Общество

Полиция и портал Объясняем.рф рассказали, что делать в случае, если мошенники получили доступ к вашим персональным данным, банковской карте, аккаунтам на "Госуслугах", в мессенджерах или соцсетях.

В подобных ситуациях решающую роль играет скорость реакции. Если преступники завладели данными вашей банковской карты, они могут списать деньги со счёта или оформить кредит. В этом случае следует срочно сменить пароль в банковском приложении, заморозить карты и счета, связаться с банком по официальному номеру и предупредить близких, чтобы они не переводили деньги на ваши карты.

При взломе личного кабинета на портале госуслуг злоумышленники также могут оформить кредит или микрозайм. Рекомендуется сразу сменить пароль к банковскому сервису, позвонить на горячую линию "Госуслуг" 8 (800) 100-70-10 и сообщить об утечке. Если доступ к аккаунту ещё есть, нужно проверить все поданные заявки и подключённые сторонние сервисы. Также следует обратиться в полицию.

Если мошенники получили доступ к телефону, они могут перенаправлять звонки и сообщения, чтобы перехватывать коды для входа в различные сервисы. В этом случае необходимо обратиться к оператору связи, перевязать аккаунты на другой номер, следить за сообщениями о перевыпуске SIM-карты и предупредить знакомых о возможных звонках и СМС от вашего имени.

Взлом соцсетей и мессенджеров опасен тем, что мошенники могут рассылать сообщения от вашего имени или шантажировать, угрожая публикацией личной информации. В этом случае нужно предупредить друзей и знакомых, попытаться восстановить доступ, сменить пароль, включить двухфакторную аутентификацию и закрыть профиль. Также стоит отключить незнакомые устройства в настройках и, при необходимости, обратиться в службу поддержки.

Полиция подчёркивает: если вы подозреваете, что ваши данные использовались незаконно — обращайтесь в правоохранительные органы.

Для защиты своих данных специалисты рекомендуют использовать сложные и уникальные пароли, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать CVV-коды и СМС-пароли — официальные службы поддержки никогда не запрашивают такую информацию.

Ранее сообщалось, что в 2025 году киберпреступники похитили у нижегородцев свыше 3 млрд рублей. Пик активности таких мошенников пришелся на август.