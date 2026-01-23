10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 января 2026 15:51Максим Лубяной: "Нижегородский опыт поддержки семей будет востребован"
23 января 2026 15:48Эксперты оценили лидерство Нижегородской области в ПФО по рождаемости
23 января 2026 15:34Нижегородцам рассказали, как действовать при взломе аккаунтов
23 января 2026 15:30Ушастую сову с травмой головы спасли в Нижегородском кремле
23 января 2026 15:25Нижегородские коммунальщики увеличили температуру в батареях из-за морозов
23 января 2026 15:10АО "Транснефть – Верхняя Волга" подвело итоги практической подготовки студентов в 2025 году 
23 января 2026 15:02Пять молодежных центров откроют в Нижегородской области в 2026 году
23 января 2026 14:42Нижегородская ГЖИ выявила 189 переполненных мусорных площадок в праздники
23 января 2026 14:24Котлован для вентшахты нижегородского метро возводят у ТЦ "Счастье" — видео
23 января 2026 14:10Нижегородский молодежный центр "Высота" отмечает пятилетие
Общество

Нижегородцам рассказали, как действовать при взломе аккаунтов

23 января 2026 15:34 Общество
Нижегородцам рассказали, как действовать при взломе аккаунтов

Полиция и портал Объясняем.рф рассказали, что делать в случае, если мошенники получили доступ к вашим персональным данным, банковской карте, аккаунтам на "Госуслугах", в мессенджерах или соцсетях.

В подобных ситуациях решающую роль играет скорость реакции. Если преступники завладели данными вашей банковской карты, они могут списать деньги со счёта или оформить кредит. В этом случае следует срочно сменить пароль в банковском приложении, заморозить карты и счета, связаться с банком по официальному номеру и предупредить близких, чтобы они не переводили деньги на ваши карты.

При взломе личного кабинета на портале госуслуг злоумышленники также могут оформить кредит или микрозайм. Рекомендуется сразу сменить пароль к банковскому сервису, позвонить на горячую линию "Госуслуг" 8 (800) 100-70-10 и сообщить об утечке. Если доступ к аккаунту ещё есть, нужно проверить все поданные заявки и подключённые сторонние сервисы. Также следует обратиться в полицию.

Если мошенники получили доступ к телефону, они могут перенаправлять звонки и сообщения, чтобы перехватывать коды для входа в различные сервисы. В этом случае необходимо обратиться к оператору связи, перевязать аккаунты на другой номер, следить за сообщениями о перевыпуске SIM-карты и предупредить знакомых о возможных звонках и СМС от вашего имени.

Взлом соцсетей и мессенджеров опасен тем, что мошенники могут рассылать сообщения от вашего имени или шантажировать, угрожая публикацией личной информации. В этом случае нужно предупредить друзей и знакомых, попытаться восстановить доступ, сменить пароль, включить двухфакторную аутентификацию и закрыть профиль. Также стоит отключить незнакомые устройства в настройках и, при необходимости, обратиться в службу поддержки.

Полиция подчёркивает: если вы подозреваете, что ваши данные использовались незаконно — обращайтесь в правоохранительные органы.

Для защиты своих данных специалисты рекомендуют использовать сложные и уникальные пароли, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать CVV-коды и СМС-пароли — официальные службы поддержки никогда не запрашивают такую информацию.

Ранее сообщалось, что в 2025 году киберпреступники похитили у нижегородцев свыше 3 млрд рублей. Пик активности таких мошенников пришелся на август.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кибербезопасность МВД мошенники
Поделиться:
Новости по теме
21 января 2026 18:58IT-специалист Ситнов рассказал, как обезопасить Telegram-аккаунт от взлома
19 января 2026 20:19Нижегородцев предупредили о новой мошеннической схеме с просьбой перезвонить
14 января 2026 18:02Нижегородцев предупредили о новой схеме украинских мошенников с "Госуслугами"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных