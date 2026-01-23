Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Ушастую сову с травмой головы спасли в Нижегородском кремле

23 января 2026 15:30 Общество
Ушастую сову с травмой головы спасли в Нижегородском кремле

Фото: Нижегородское отделение Союза охраны птиц России / VK

Ушастую сову с травмой головы спасли в Нижегородском кремле. Об этом сообщили в региональном отделении Союза охраны птиц России. 

Раненую птицу обнаружили на своем подоконнике сотрудники департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода. Чиновники сразу обратились за поддержкой к председателю нижегородского отделения Союза Сергею Бакке. Вместе с ветеринарным фельдшером и волонтером Дарьей Коновой они аккуратно сняли птицу с окна и передали ее специалистам организации "Зоозащита-НН".

"У совы сейчас все относительно хорошо. Из-за черепно-мозговой травмы она не ест самостоятельно, но радует, что бодрая и злая. Пока что-то загадывать рано. Прогнозы осторожные", - рассказала Дарья. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области можно встретить от 250 до 300 различных видов птиц. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных