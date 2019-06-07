"Магазины на колесах" обеспечат продукцией удаленные села Нижегородской области Общество

"Магазины на колесах" обеспечат продукцией удаленные населенные пункты Нижегородской области. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Он пояснил, что в Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина разработан проект "Автолавки в село". Проект направлен на то, что бы обеспечить товарами первой необходимости жителей удаленных населенных пунктов.

"Живут там, в основном, люди пожилого возраста, а ближайший магазин - в десятках километров. Конечно, магазин на колесах, в ассортименте которого будут и продукты, и хозяйственные товары, и товары по заказу, серьезно облегчит им жизнь", - сказал Максим Черкасов.

Для того, что бы организовать такую торговлю, для нижегородских предпринимателей из областного бюджета выделяется 15 млн рублей. Средства на компенсацию расходов будут выделены районным муниципалитетам по результатам конкурсного отбора. Заявки на участие в конкурсном отборе муниципалитеты могут подавать до 29 июня 2019 года.

Предпринимателю компенсируют из бюджета до 50% стоимости автолавки, но не более 1 млн рублей. Таким образом, в каждом муниципалитете появится как минимум по два магазина на колесах.

Заявки на участие в отборе принимаются с 10 июня 2019 года по 29 июня 2019 года в отделе развития торговли, потребительского рынка, услуги и ценовой политики по адресу: 603134, г.Нижний Новгород, ул.Костина, д.2, каб.123, 124. Адрес электронной почты: torg@minprom.kreml.nnov.ru.

Заявки принимаются по рабочим дням: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, суббота, воскресенье - выходной.

Контактные лица по вопросам подготовки заявок на получение субсидии:

- Павловская Екатерина Игоревна, телефон 8 (831) 435-16-34,

- Наумова Татьяна Геннадьевна, телефон 8 (831) 435-16-29.