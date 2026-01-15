Нижегородскую школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ Общество

Около 12 тысяч случав заболевания ОРВИ зарегистрировано в Нижегородской области с 5 по 11 января 2026 года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В основном заболеваемость обусловлена вирусами гриппа. Хотя также выделяются риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы и т.д. Среди вирусов гриппа превалирует А(H3N2).

По данным на 15 января, полностью на карантин закрыт один малокомплектный детсад (какой именно - в Роспотребнадзоре не уточнили). Частично на карантин ушли девять классов в одной школе и одна группа в садике.

В связи с эпидобстановкой в образовательных учреждениях региона проводятся дезинфекции по "вирусному режиму", действует "утренний фильтр" и работают бактерицидные облучатели.

Родителей настоятельно просят не отправлять детей с признаками ОРВИ в школы и садики.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области может вырасти заболеваемость гриппом.