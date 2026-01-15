У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Нижегородскую школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ

15 января 2026 13:34 Общество
Нижегородскую школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ

Около 12 тысяч случав заболевания ОРВИ зарегистрировано в Нижегородской области с 5 по 11 января 2026 года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

В основном заболеваемость обусловлена вирусами гриппа. Хотя также выделяются риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы и т.д. Среди вирусов гриппа превалирует А(H3N2).  

По данным на 15 января, полностью на карантин закрыт один малокомплектный детсад (какой именно - в Роспотребнадзоре не уточнили). Частично на карантин ушли девять классов в одной школе и одна группа в садике. 

В связи с эпидобстановкой в образовательных учреждениях региона проводятся дезинфекции по "вирусному режиму", действует "утренний фильтр" и работают бактерицидные облучатели. 

Родителей настоятельно просят не отправлять детей с признаками ОРВИ в школы и садики. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области может вырасти заболеваемость гриппом. 

