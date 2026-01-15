Кадастровую оценку земель начали проводить в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области стартовала государственная кадастровая оценка всех земельных участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости. В рамках кампании будет переоценено около 1,3 млн объектов.

Процедура охватывает все категории земель — от участков в черте населённых пунктов до сельскохозяйственных угодий и территорий лесного фонда. Как пояснили специалисты, основная цель оценки — установить актуальную кадастровую стоимость участков, которая используется при расчёте налогов.

Предыдущая кампания по кадастровой переоценке проходила в 2022 году. Согласно требованиям федерального закона №269-ФЗ, подобные мероприятия должны проводиться не реже одного раза в четыре года.

По данным ГБУ НО "Кадастровая оценка", наибольшее число участков, подлежащих оценке, относится к землям под индивидуальное жилищное строительство. Однако по общей площади лидируют сельскохозяйственные и лесные территории, что требует применения различных подходов при расчётах.

Директор учреждения Дмитрий Башкирцев отметил, что при определении кадастровой стоимости учитываются актуальные рыночные тенденции и особенности каждой категории земель.

"Кадастровая стоимость должна максимально отражать реальную рыночную ситуацию. Для этого мы анализируем спрос и предложение, развитие инфраструктуры, транспортную доступность, наличие социальных объектов, а также изменения в законодательстве, экологические и экономические факторы", — подчеркнул он.

Особое внимание уделяется информации, ранее предоставленной собственниками участков. Эти сведения помогают уточнить расчёты и снизить вероятность ошибок.

