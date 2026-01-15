Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Резервисты "БАРС-НН" начали оборонять еще несколько промпредприятий

15 января 2026 11:43 Общество
Резервисты БАРС-НН начали оборонять еще несколько промпредприятий

Фото: Дмитрий Музыка

Третье подразделение мобилизационного резерва "БАРС-НН" приступило к охране промышленной зоны в одном из муниципалитетов Нижегородской области. На её территории расположены важные для региона предприятия, и теперь их безопасность обеспечивается силами территориальной обороны. Об этом сообщили в областном военкомате. 

Как рассказал командир "БАРС-НН" Алексей Храмов, группа заступила на дежурство накануне новогодних праздников. Несмотря на попытки нарушений воздушных границ со стороны беспилотников, резервистам не пришлось вступать в бой, они несли службу совместно с подразделениями противовоздушной обороны. Дежурство прошло спокойно, а личный состав быстро адаптировался к условиям службы.

Состав новых мобильных огневых групп сформирован из жителей различных районов Нижегородской области. В числе резервистов — немало офицеров. Один из них, с позывным "Арвин", рассказал, что решение вступить в "БАРС-НН" принял после того, как в его округе был сбит вражеский беспилотник, обломки которого упали на дачный участок.

Многие резервисты совмещают службу с работой в гражданской сфере, в том числе на предприятиях, которые они теперь охраняют. Руководство этих организаций, в свою очередь, создало для бойцов комфортные условия.

"У нас есть место для отдыха, приема пищи. После боевого дежурства можно отдохнуть и восстановить силы. Мы чувствуем, что служим дома", - рассказал резервист с позывным "Мирный".

Напомним, служба в составе "БАРС-НН" осуществляется исключительно на территории Нижегородской области и не предусматривает отправку в зону специальной военной операции. Вступление в резерв проходит добровольно через военные комиссариаты по контракту с Минобороны России.

Контракт позволяет совмещать основную работу с военной подготовкой. Резервистам предоставляется денежное довольствие, современная экипировка, страхование, медицинская помощь и бесплатное питание. На время сборов за ними сохраняется рабочее место и заработная плата.

Ранее сообщалось, что нижегородские резервисты сбили два вражеских беспилотника в 2025 году.

