Нижегородский экспорт в Хорватию в I квартале вырос в 14 раз Политика

Делегация Республики Хорватия Фото: Юлия Горшкова

Нижегородская область в I квартале 2019 года увеличила экспорт в Хорватию в 14 раз по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Хорватия в РФ Томиславом Царом.

Сейчас в Нижегородской области проходят Дни Хорватии. Андрей Бетин встретился Томиславом Царом 11 июня 2019 года.

"Хорватия - один из перспективных партнеров региона. За три месяца 2019 года нижегородский экспорт в Хорватию вырос в 14 раз, а объем торговых операций увеличился почти на 65%. Мы планируем привлечь хорватские компании для участия в новых инвестиционных проектах, создать совместные предприятия, заметно расширить ассортимент хорватских товаров на нижегородском рынке. Убежден, что Хорватия может стать связующим звеном между Нижегородской областью и странами Евросоюза, что позволит реализовать задачу по наращиванию объемов несырьевого экспорта региона за рубеж, его удвоению с 3 до 6 миллиардов долларов", - сказал Андрей Бетин.

Томислав Цар поблагодарил правительство Нижегородской области и лично заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Бетина за прекрасный прием и выразил уверенность в развитии отношений с Нижегородской областью.

"Наше сотрудничество получило особый импульс в июле 2018 года благодаря визиту Президента Хорватии госпожи Колинды Грабар-Китарович в Нижегородскую область. В начале этого года прошли встречи пяти различных министров с российской и хорватской сторон, и это очень хороший показатель динамики развития наших отношений. Сегодня мы говорили о разных видах сотрудничества - в индустриальном секторе, в сфере экологии, науки. Уверен, что проведение Дней Хорватии в Нижегородской области станет фундаментом для дальнейшего развития отношений между нашими странами", - отметил Томисав Цар.

Делегация Республики Хорватия также приняла участие в мероприятиях в Торгово-промышленной палате Нижегородской области, где была организована биржа контактов по промышленному направлению и "круглый стол" по вопросам развития туризма.

"Сегодня мы собрали представителей нижегородского и хорватского бизнес-сообществ для обсуждения широкого круга вопросов и перспективных направлений нашего взаимодействия: это и автомобилестроение, и судостроение, и энергетика, и фармацевтика, и строительство. Проведение биржи контактов по направлению "промышленность" позволит компаниям напрямую договориться о возможных поставках и реализовать еще не до конца раскрытый потенциал нашего сотрудничества", - сказала Ольга Гусева.

Хорватские компании ориентированы на взаимодействие с предприятиями региона, импортирующими химическую, текстильную, кожаную продукцию, механические части и электрические приборы. Кроме того, деловые круги Хорватии рассматривают возможность установления прямых контактов с нижегородскими туристическими компаниями по организации семейного отдыха и делового туризма.

Важным событием стало подписание соглашения между ТПП региона и Хозяйственной палатой Хорватии. Всего в мероприятиях приняли участие около 100 представителей деловых кругов Хорватии и Нижегородской области.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу увеличить экспорт до $6 млрд в год.

В октябре 2017 года Нижегородская область совместно с Российским экспортным центром запустила пилотную программу по развитию экспорта в регионе. По словам Глеба Никитина, расширение сотрудничества Нижегородской области с РЭЦ позволит выполнить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу по увеличению несырьевого и неэнергетического экспорта.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит более 250 млн рублей на развитие центра поддержки малых и средних экспортных предприятий в 2019-2024 годах, в том числе более 69 млн рублей будут выделены из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2019 году.