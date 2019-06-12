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Общество

Нижегородцы написали "письма в будущее" с "Единой Россией"

12 июня 2019 18:14  [194] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Нижегородцы написали "письма в будущее" с "Единой Россией". Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Нижегородское региональное отделение "Единой России" организовало в области серию праздничных мероприятий, посвященных Дню России. Сотни нижегородцев и гостей города приняли участие в акции "Письмо в будущее".

На площади Минина и Пожарского и других площадках города были установлены стенды с изображением карты России, на которые любой желающий мог наклеить стикер с посланием стране и Нижнему Новгороду. Дети и взрослые желали России процветания, позитивных перемен, добра, мира, единства, оставаться сильной и великой державой, кто-то написал послание потомкам.

Встречал всех гостей праздника с праздником белый партийный мишка, с которым модно было сфотографироваться. Волонтеры "Единой России" раздавали прохожим ленточки цветов российского флага, воздушные шары и флажки. На интерактивной площадке работали зоны аквагрима и моментальной фотографии.

Как отметил и.о. руководителя регионального исполнительного комитета НРО "Единой России" Дмитрий Кабайло, праздник получился ярким и интересным для всех.

"День России – это праздник единения и гордости за нашу страну, за нашу историю, за наш народ. Нижегородцы писали, какими хотят видеть свою страну и свой любимый город, оставляли добрые пожелания, а кто-то просто написал "Я люблю Россию и Нижний Новгород". В этот праздничный день хочу пожелать всем светлого будущего, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и удачи. Уверен, что вместе мы сможем добиться многого для благополучия и процветания нашей страны и всех россиян", - сказал Дмитрий Кабайло.

Сегодня праздничные мероприятия, подготовленные региональным отделением "Единой России", проходят во всех районах Нижнего Новгорода и области. Уже более 10 тысяч жителей приняли участие в различных шествиях, концертах, спортивных соревнованиях, конкурсах, флешмобах, организованных партийцами.

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