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Общество

Газонную траву высаживают на придорожной полосе Зеленского съезда в Нижнем Новгороде

14 июня 2019 12:43  [116] Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Газонную траву высаживают на придорожной полосе Зеленского съезда. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Cотрудники муниципального предприятия "РЭД АР" сделали отсыпку плодородного грунта, разравняли неровности, посеяли семена и полили.

"После того, как газон взойдет и сформируется, его ежедневно будут поливать, учитывая температуру воздуха. В дальнейшем, когда трава достигнет высоты 100-150 миллиметров, планируется её первый покос. Бывают ситуации, когда для формирования более плотного покрова, газонные травы косятся и раньше, но будем смотреть уже в зависимости от всходов",- отметил заместитель генерального директора МП "РЭД АР" Антон Кузнецов.

Общая площадь посева составит тысяча кв. м. Работу подрядчик планирует завершить в течение двух дней, а первые всходы ожидаются уже через две недели.

"Придорожная полоса – это территория, которая подвержена внешнему антропогенному воздействию. Такое озеленение направлено не только на формирование приятного эстетического вида, но и связанно с реабилитацией таких территорий. Идет постоянная нагрузка на почву от дороги и без вмешательства человека, процесс восстановления очень сложно реализовать", - пояснил заместитель директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

В департаменте дорожного хозяйства отметили, что раньше в городе отсутствовала системная работа по формированию газонов. Отмечается, что по поручению мэра Владимира Панова планируется, что те результаты, которые будут продемонстрированы на этом участке, будут применять и на других придорожных полосах в рамках других контрактов.

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