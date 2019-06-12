Альфа-Банк открыл ипотечный центр в Нижнем Новгороде Бизнес

Альфа-Банк выходит на рынок ипотечного кредитования в Нижегородском регионе. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Столица Приволжского федерального округа стала седьмым городом, в котором кредитное учреждение открывает ипотечный центр. Специализированные офисы Альфа-Банка в Ростове-на-Дону, Самаре, Краснодаре, Красноярске, Уфе и два отделения в Москве предлагают различные программы кредитования на покупку жилья и комплексное сопровождение ипотечной сделки.

Ипотечный офис в Нижнем Новгороде расположен в центре города по адресу ул. Новая, 8, в непосредственной близости от крупных транспортных магистралей и станции метро "Горьковская". К услугам потенциальных заемщиков – четыре комнаты для переговоров и консультаций со специалистами и депозитарий с ячейками. Для клиентов с детьми есть детский уголок, в холле расположен банкомат.

Специалисты банка окажут поддержку при заключении ипотечной следки любой сложности, проконсультируют по объектам жилой недвижимости, помогут составить договор купли-продажи, заключить договор страхования.

"Ипотека - долгосрочный продукт, поэтому клиентам крайне важно иметь дело с технологичным и удобным банком. В новом центре ипотечного кредитования мы постарались значительно сократить время обслуживания заемщиков на всех этапах – от подачи заявки до получения кредита", - сказал руководитель департамента ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

"Сегодня Альфа-Банк предлагает широкую линейку различных программ ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости не только для населения, но для индивидуальных предпринимателей", - отмечает региональный управляющий Альфа-Банка по Нижегородской области Наталья Рыжова.

"Для своих клиентов мы разработали удобный цифровой сервис – личный кабинет заемщика. Теперь подать заявку и получить одобрение по кредиту можно дистанционно, а прийти в ипотечный центр достаточно один раз – подписать договор купли-продажи и решить все сопутствующие вопросы", - добавила она.

Как подчеркнул на открытии офиса заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, "это знаковое мероприятие для Нижнего Новгорода, благодаря которому, надеемся, начнется очередной виток развития ипотечного кредитования и жилищного строительства в регионе".

"Кроме того, осталось буквально две недели до перехода на проектное финансирование. В регионе сегодня реализуется 38 проектов с привлечением средств дольщиков, которые обязаны перейти на использование счетов эксроу. Мы рады, что Альфа-Банк выступает одним из ключевых игроков на этом рынке в Нижегородской области и надеемся, что условия, которые предлагает финансовый институт, будет конкурентным и удобным и для граждан, и для застройщиков", - отметил заместитель губернатора.

Альфа-Банк предлагает займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры и ипотеку по двум документам. Получить ипотеку на покупку строящегося жилья в Альфа-Банк до конца июня можно по ставке от 9,79% годовых в рамках специального предложения, на покупку готового жилья — по ставке от 9,99%. В рамках программ рефинансирования банк также предлагает процентную ставку от 9,99% годовых. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет.