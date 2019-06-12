Ветхий фонд, соцобъекты и реставрация: бюджет Нижнего Новгорода увеличен более, чем на 1 млрд рублей Экономика

Бюджет Нижнего Новгорода увеличен на 1 млрд 140 млн рублей. Соответствующие изменения были приняты на заседании Думы 19 мая 2019 года.

С учетом принятых Думой изменений доходы городского бюджета составляют 33,9 млрд рублей, расходы – 35,3 млрд рублей, дефицит – 1,3 млрд рублей.

Доходы были получены за счет межбюджетных трансфертов, а также собственных средств бюджета города: поступления от земельного налога, от сдачи в аренду муниципального имущества, продажи земельных участков и денежных взысканий.

Средства будут направлены на строительство и капитальный ремонт детских садов и школ, расселение аварийных домов и реконструкцию очистных сооружений.

Детсады: собственные средства в сумме 10,8 млн рублей будут направлены на компенсацию вырубки зеленых насаждений для освобождения площадок под строительство семи объектов дошкольного образования.

Выборы: на проведение 8 сентября 2019 года дополнительных выборов в городскую Думу VI созыва по пяти избирательным округам из бюджета города выделено 12,1 млн рублей.

Расселение из ветхого фонда: на эти цели будет направлено 456 млн рублей.

"Теперь надо максимально быстро распорядиться ими, чтобы люди получили квартиры. Еще 310 млн направлены на строительство детсадов и школ. Если посмотреть на динамику реализации этого национального проекта, последние пять лет в Нижнем Новгороде строили по два садика в год, а в этом году активно будут строиться 15 объектов образования", – заявил глава города Владимир Панов.

Кроме того, средства бюджета будут направлены и на другие статьи:

- в музей "Военной техники и оборонной промышленности"4 млн рублей;

- софинансирование работ по газо- и водоснабжению земельных участков, предоставленных многодетным семьям в деревне Сысоевка 1,9 и 13,8 млн рублей соответственно

- софинансирование капитального ремонта школ №№3 и 121, гимназий №№67 и 25 направлено 7,4 млн рублей.

- проекты по реставрации шести монументальных памятников и объектов 1,6 млн рублей

- устройство хоккейных коробок на пр. Гагарина, 60 и ул. Малиновского, 2 направят 4 млн рублей

- расчистку русла Автозаводского и Петряевского каналов выделено 3 млн рублей,

- установку детских площадок 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что более 60 млн рублей направят из городского бюджета на капремонт школ № 123 и №135.