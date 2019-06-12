"Евгений Евстигнеев - наш выдающийся земляк, и назвать сквер его именем очень правильное решение", - Денис Москвин Общество

"Евгений Евстигнеев - наш выдающийся земляк, и назвать сквер его именем очень правильное решение", - сказал депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин, комментируя решение присвоить скверу на Театральной площади в Нижнем Новгороде имя народного артиста СССР Евгения Евстигнеева.

Такое решение приняли 19 июня депутаты думы Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", это произошло по инициативе фракции партии.

В пресс-службе добавили, что председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, который возглавляет фракцию "Единой России" в Гордуме, присвоение имени артиста скверу на Театральной площади - "это логичное решение, так как рядом со сквером находится театральное училище, а около Нижегородского театра драмы есть памятник Евгению Евстигнееву".

В пресс-службе также напомнили, что в октябре 2018 года Денис Москвин обратился в администрацию Нижнего Новгорода и Гордуму с предложением назвать одну из нижегородских улиц в честь Евгения Евстигнеева. По словам Дениса Москвина, подобная идея возникла еще несколько лет назад, и для этого были все предпосылки.

"Евгений Евстигнеев – наш выдающийся земляк, великий актер, и это правильно и справедливо, что один из нижегородских скверов будет назван в его честь. Инициатива по присвоению одной из нижегородских улиц имени Евгения Евстигнеева возникла еще несколько лет назад. В частности, с этим предложением активно выступал нижегородский журналист Андрей Вовк. Я ратовал за эту инициативу, еще будучи депутатом городской Думы. Рассматривались разные варианты, в том числе улицы в новых микрорайонах, и я очень рад, что самое подходящее место нашлось в самом центре нашего города. Благодарен коллегам в гордуме и главе Нижнего Новгорода, что они поддержали эту идею. Уверен, что большинство нижегородцев также относятся к ней положительно, так как у каждого из нас есть любимый фильм с участием Евгения Александровича. Для меня это, конечно же, "Собачье сердце", - заявил Денис Москвин.

По словам депутата, это решение также очень важно с точки зрения сохранения исторической памяти и региональной идентичности. Напомним также, что в феврале 2016 года, будучи федеральным инспектором по Нижегородской области, Денис Москвин и писатель Захар Прилепин открыли мемориальную доску поэту и драматургу Анатолию Мариенгофу. Памятный знак был установлен на доме №10В по Большой Покровской, где прошло детство знаменитого нижегородца. Автором проекта стал художник Николай Клименко.