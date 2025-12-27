Как будут работать нижегородские почтовые отделения в новогодние праздники Общество

"Почта России" сообщила об изменениях в графике работы отделений в Нижегородской области в связи с новогодними праздниками.

Так, 30 декабря и 6 января большинство отделений завершат работу на час раньше обычного. Полностью выходными станут 31 декабря, 1, 2 и 7 января. В эти дни не будут работать отделения и не будет осуществляться доставка писем и печатных изданий.

Доставка пенсий и социальных пособий начнется с 3 января по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ и с учетом режима работы отделений.

С 3 по 5 января, а также 8, 9, 10 и 11 января отделения "Почты России" в регионе работают по обычному графику. Для части отделений возможны индивидуальные изменения в расписании.

Актуальную информацию о режиме работы и расположении ближайшего открытого отделения можно найти на сайте или в мобильном приложении "Почты России".

