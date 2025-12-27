Нижегородцам рассказали, от каких сладостей лучше отказаться на Новый год Общество

Фото: pixabay.com

Нутрициолог Екатерина Кулова составила список новогодних угощений, от которых стоит отказаться ради здоровья. Антирейтинг опубликовал в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

В черный список попали мармеладные мишки и "червячки". По словам специалистов, до 80% их состава приходится на сахар, патоку, искусственные красители и ароматизаторы. Есть в антирейтинге и печенье, в котором содержатся пальмовое масло и жиры, которые не приносят пользы организму. Также лучше воздержаться от употребления леденцов типа чупа-чупс. Эти сладости — источник лишнего сахара и красителей. "Взрывная" карамель раздражает слизистые оболочки рта и желудка.

Не рекомендует специалист и пакетированные соки, нектары и морсы. В них мало натуральных компонентов, но много сахара и кислот — до половины общего объема. Еще в списке оказалась жевательная резинка. Ароматизаторы в её составе могут повредить чувствительную слизистую ребёнка. Кроме того, дети часто глотают жвачку или засовывают её в нос и волосы.

При этом Екатерина Кулова подчеркнула, что полностью запрещать детям сладости из новогодних подарков не стоит. Она объяснила, что даже если ребенок съест много сладкого за один раз, это не приведёт к моментальной сахарной зависимости, проблемам с аппетитом, кариесу или набору веса.

Нутрициолог советует взрослым не перегибать с контролем и позволить себе и детям наслаждаться праздником. По ее словам, вред от сладкого возникает только при регулярном и чрезмерном его употреблении.

