Общество

Несколько московских самолётов вынужденно сели в Нижнем Новгороде

28 декабря 2025 09:39 Общество
Несколько московских самолётов вынужденно сели в Нижнем Новгороде

Фото: Аэропорт им. Чкалова

Из-за массированной атаки дронов на Москву вечером 27 декабря, несколько рейсов "Аэрофлота", которые должны были приземлиться в столице, были перенаправлены в Нижний Новгород. Об этом информирует пресс-служба авиакомпании.

В частности, из-за временного закрытия аэропорта "Шереметьево" ряд самолётов был направлен на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Самару и Екатеринбург.

В пресс-службе авиакомпании проинформировали, что "некоторые рейсы вынуждено задержаны в аэропорту временной стоянки в связи с окончанием рабочего времени экипажей". Пассажиров, чьи рейсы приземлились в Нижнем Новгороде как запасные, доставляли в Москву на автобусах.

Согласно данным онлайн-табло, в настоящее время аэропорт им. Чкалова готовит к отправке три воздушных судна: U 295 Нячанг — Москва, SU 1963 Астана — Москва и SU 1873 Ташкент — Москва. Посадка на них завершена, ожидается вылет.

Авиаперевозки Аэропорт БПЛА
Главная  |  Архив  |  2025
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных