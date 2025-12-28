В МЧС назвали нижегородские муниципалитеты с риском распространения бешенства Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области есть риск появления новых случаев бешенства у животных. Об этом информирует Главное управление МЧС по региону.

Согласно предоставленной информации, Воротынский, Перевозский округа и Кстовский район Нижнего Новгорода считаются наиболее проблемными муниципальными образованиями в плане распространения заболевания среди животных.

При этом, добавили в ведомстве, возникновение ЧС маловероятно.

Напомним, ранее карантин по бешенству животных установлен в селе Фокино и в посёлке Шереметьево Воротынского муниципального округа, а также в деревнях Майдан и Слонинец Кстовского района.

Кстати, владельцы домашних кошек и собак, покусавших людей или других животных, в течении 12 часов обязаны доставить питомца в ветеринарный кабинет для клинического осмотра специалистом и изолированного содержания под наблюдением госветслужбы в течении 10 календарных дней.

В связи с напряжённой ситуацией по бешенству Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует провести профилактическую вакцинацию собак и кошек от бешенства в любом ветеринарном учреждении Нижегородской области. В госучреждениях вакцинация проводится бесплатно.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.