"Выборы в Нижегородской области в последние годы были крайне политизированы", - Руслан Станчев Политика

Фото: Анастасия Макарычева

"Выборы в Нижегородской области в последние годы были крайне политизированы", - сказал генеральный директор ТК "Волга" Руслан Станчев в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля".

Тема эксперт-клуба - "Единый день голосования-2019: повторится ли на довыборах в гордуму и Заксобрание балахнинский протест?"

"Статус выборов в последние годы надувался до небес, траты участников были совершенно неизмеримыми. Задачи, которые шли решать депутаты, не всегда корреспондировались с тем, что они декларировали на встречах с избирателями. Результаты мы все знаем. Иных уж нет, а те далече, как говорится", - сказал эксперт.

Комментируя спад, который переживала партия власти, Руслан Станчев добавил, что "на сегодняшний день мне понятно, что он позади. Обновление "Единой России", которое она демонстрирует по всем фронтам, доказывает, что существует колоссальный запрос на новых людей с новыми подходами и решениями в обществе". Руслан Станчев добавил, что это касается не только "Единой России", но и всех партий.

По его словам, партия власти – первая, а "отличники на виду всегда и всегда расплачиваются за троечников".

"Предрекая вопрос по поводу изменившегося отношения к партии власти, хочу сказать следующее: "Единая Россия" в Нижегородской области – единственная партия, которая публично провела праймериз и представила тех людей, которым доверяет население. Отношение к партии разное. Тем не менее, я фиксирую, что многие относятся к "Единой России" с пониманием того, что она делает для будущего. Партия власти должна брать на себя ответственность за принимаемое решение. Ведь кроме богатого прошлого должно быть еще и светлое будущее. Базовый запрос на сегодняшний день у людей - тема благоустройства. 99% всех вопросов, которые возникают, связаны с очень простыми вещами: работа ДУКов, ливневая канализация, ржавая вода в Канавино, какие еще ожидаются благоустройства, что будет с дворами и так далее", - сказал в заключение Руслан Станчев.