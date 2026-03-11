Холодное водоснабжение восставили в Сормове досрочно

Фото:
Ремонт на водопроводных сетях в Сормове завершили раньше запланированного срока. Об этом сообщили в АО "ОКО".
Отмечается, что подачу холодной воды возобновили в 13:50.
Напомним, с утра без воды остались около 200 домов, а также школа №156 и детские сады №215, №95 и №301. Ограничения были связаны с проведением ремонтных работ. Изначально закончить их планировали к 18:00, однако специалистам удалось справиться быстрее.
