Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 марта 2026 15:00
Холодное водоснабжение восставили в Сормове досрочно
11 марта 2026 14:51
Елена Овчинникова: "Каждое исследование в составе диспансеризации – ценный источник информации о здоровье пациента"
11 марта 2026 14:49
Нарушения при организации питания выявлены в 64% нижегородских школ
11 марта 2026 14:30
Евгений Люлин призвал сделать систему ОМС человекоцентричной
11 марта 2026 14:21
11 автобусных маршрутов изменят из-за уборки снега на Зеленском съезде
11 марта 2026 13:55
Вторую ежедневную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Кировом запустят в марте
11 марта 2026 13:39
Эксклюзив
Ученый назвал зоны повышенного риска в Нижнем Новгороде в период половодья
11 марта 2026 13:10
Вместо Дубая и Абу-Даби: нижегородцам назвали безопасные направления для отдыха
11 марта 2026 12:50
Карантин по бешенству ввели еще в двух населенных пунктах Нижегородской области
11 марта 2026 12:00
Светлана Морозова стала директором нижегородского филиала Роскадастра
Общество

Холодное водоснабжение восставили в Сормове досрочно

11 марта 2026 15:00 Общество
Холодное водоснабжение восставили в Сормове досрочно

Фото: Александр Воложанин

Ремонт на водопроводных сетях в Сормове завершили раньше запланированного срока. Об этом сообщили в АО "ОКО".

Отмечается, что подачу холодной воды возобновили в 13:50.

Напомним, с утра без воды остались около 200 домов, а также школа №156 и детские сады №215, №95 и №301. Ограничения были связаны с проведением ремонтных работ. Изначально закончить их планировали к 18:00, однако специалистам удалось справиться быстрее.

Ранее сообщалось, что более полумиллиарда рублей выделено на строительство водопровода в Новом Доскине. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АО "ОКО" водопровод Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
06 марта 2026 12:08
Нижегородцев напомнили о штрафах за самостоятельную замену газовых плит
02 марта 2026 14:59
Более 350 млн рублей вернут нижегородцам за отопление
20 января 2026 13:03
485 аварий на теплосетях произошло в отопительный сезон в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных