Холодное водоснабжение восставили в Сормове досрочно

Фото: Александр Воложанин

Ремонт на водопроводных сетях в Сормове завершили раньше запланированного срока. Об этом сообщили в АО "ОКО".

Отмечается, что подачу холодной воды возобновили в 13:50.

Напомним, с утра без воды остались около 200 домов, а также школа №156 и детские сады №215, №95 и №301. Ограничения были связаны с проведением ремонтных работ. Изначально закончить их планировали к 18:00, однако специалистам удалось справиться быстрее.

