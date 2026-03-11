Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 марта 2026 16:39
Стоимость питания повысили в школьных лагерях Нижнего Новгорода
11 марта 2026 16:23
Таможня повторно объявила конкурс на снос самостроя на Большой Печерской
11 марта 2026 15:43
Более 20 школ ДНР приняли участие в новом сезоне программы "Родина" Дома народного единства
11 марта 2026 15:00
Холодное водоснабжение восстановили в Сормове досрочно
11 марта 2026 14:51
Елена Овчинникова: "Каждое исследование в составе диспансеризации – ценный источник информации о здоровье пациента"
11 марта 2026 14:49
Нарушения при организации питания выявлены в 64% нижегородских школ
11 марта 2026 14:30
Евгений Люлин призвал сделать систему ОМС человекоцентричной
11 марта 2026 14:21
11 автобусных маршрутов изменят из-за уборки снега на Зеленском съезде
11 марта 2026 13:55
Вторую ежедневную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Кировом запустят в марте
11 марта 2026 13:39
Эксклюзив
Ученый назвал зоны повышенного риска в Нижнем Новгороде в период половодья
Общество

Более 20 школ ДНР приняли участие в новом сезоне программы "Родина" Дома народного единства

11 марта 2026 15:43 Общество
Более 20 школ ДНР приняли участие в новом сезоне программы Родина Дома народного единства

Фото: Олег Булыгин

Новый сезон масштабной патриотической программы «Родина» Дома народного единства стартовал в этом году с подшефных территорий в Донецкой народной республике. В муниципальном этапе приняли участие команды более 20 образовательных учреждений Харцызска, Иловайска и Мангуша.

«Программа «Родина» направлена на популяризацию героев Отечества, формирование образа героя и чувства гордости за свою страну. В прошлом году она была посвящена 80-летию Победы и объединила более 500 ребят из Нижегородской области, Харцызска и Иловайска. В этом году к нам присоединились школьники Мангуша. Мы показываем ребятам, что каждый может стать героем в своем деле, мотивируем их на создание значимых социальных проектов, активное участие в общественной жизни. Социальное проектирование помогает школьникам понимать и анализировать социальные процессы, они учатся брать на себя ответственность. Когда дети работают над своими проектами, они учатся видеть вокруг себя возможности для изменений», - рассказала заместитель генерального директора Дома народного единства Влада Мартовская.

Участники работали в командах, исследовали различные аспекты образа героя, включая исторические и современные примеры, а также разрабатывали собственные идеи для социальных инициатив.  Им помогали эксперты, проектные менеджеры и волонтеры Дома народного единства. По итогам школьники защищали свои проекты перед экспертным жюри.

Среди представленных проектов - создание музейных экспозиций, мероприятия памяти героев Великой Отечественной войны, фестивали, выставки, разработка интерактивных образовательных платформ.

Например, девятиклассники школы №13 Иловайска посвятили свой проект выпускникам - героям разных поколений, сражавшимся за родную землю.

«Нашей школе в этом году исполняется 105 лет. Она пережила Великую Отечественную войну, 2014 год, боевые действия во время СВО. Поэтому, можно сказать, что она вырастила множество воинов – героев Отечества. Мы хотим рассказать о них всем ученикам нашей школы и всему городу», - рассказал ученик этой школы Александр Павленко.

Некоторые школьники участвовали в программе в прошлом году и решили вновь попробовать свои силы в социальном проектировании.

«Мы придумали новый проект «Шаг в бессмертие». Учли свои прошлые ошибки в составлении плана проекта, определении целей и результатов, научились анализировать. Это была отличная возможность не только учиться, но и делиться своими идеями с другими, делать что-то важное», - поделилась Анастасия Чепурченко, ученица школы №19 Харцызска.

В Мангушском муниципальном округе обучающая программа собрала команды из 12 образовательных учреждений.

«Мы рады, что у нас появилась возможность принять участие в этой программе. Увидели искреннюю заинтересованность ребят. Они активно работали над проектами, предлагали оригинальные идеи и решения. Надеемся, что лучшие из них смогут победить в финале, а мы воплотим их в жизнь», - отметила начальник отдела образования Мангушского муниципального округа Анжела Третьяк.

От каждого подшефного муниципалитета ДНР отобрали по два проекта, набравших наибольшее количество баллов.  Они продолжат борьбу за победу вместе с нижегородскими финалистами муниципального этапа.

В Нижегородской области в программе примут участие молодёжные команды всех городских и муниципальных округов. Первые отборочные этапы состоятся уже 13 и 14 марта в Воскресенском и Семёновском округах.  

После муниципального этапа пройдёт проектный онлайн-марафон и завершающий защиту проектов региональный слёт. Четыре сильнейших проекта будут реализованы при поддержке Дома народного единства.

Акселерационная программа для учащихся школ и средних специальных учебных заведений реализуются Домом народного единства и региональным ресурсным центром «Навигаторы детства» при поддержке правительства Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДНР Дом народного единства
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных