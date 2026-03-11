Более 20 школ ДНР приняли участие в новом сезоне программы "Родина" Дома народного единства Общество

Фото: Олег Булыгин

Новый сезон масштабной патриотической программы «Родина» Дома народного единства стартовал в этом году с подшефных территорий в Донецкой народной республике. В муниципальном этапе приняли участие команды более 20 образовательных учреждений Харцызска, Иловайска и Мангуша.

«Программа «Родина» направлена на популяризацию героев Отечества, формирование образа героя и чувства гордости за свою страну. В прошлом году она была посвящена 80-летию Победы и объединила более 500 ребят из Нижегородской области, Харцызска и Иловайска. В этом году к нам присоединились школьники Мангуша. Мы показываем ребятам, что каждый может стать героем в своем деле, мотивируем их на создание значимых социальных проектов, активное участие в общественной жизни. Социальное проектирование помогает школьникам понимать и анализировать социальные процессы, они учатся брать на себя ответственность. Когда дети работают над своими проектами, они учатся видеть вокруг себя возможности для изменений», - рассказала заместитель генерального директора Дома народного единства Влада Мартовская.

Участники работали в командах, исследовали различные аспекты образа героя, включая исторические и современные примеры, а также разрабатывали собственные идеи для социальных инициатив. Им помогали эксперты, проектные менеджеры и волонтеры Дома народного единства. По итогам школьники защищали свои проекты перед экспертным жюри.

Среди представленных проектов - создание музейных экспозиций, мероприятия памяти героев Великой Отечественной войны, фестивали, выставки, разработка интерактивных образовательных платформ.

Например, девятиклассники школы №13 Иловайска посвятили свой проект выпускникам - героям разных поколений, сражавшимся за родную землю.

«Нашей школе в этом году исполняется 105 лет. Она пережила Великую Отечественную войну, 2014 год, боевые действия во время СВО. Поэтому, можно сказать, что она вырастила множество воинов – героев Отечества. Мы хотим рассказать о них всем ученикам нашей школы и всему городу», - рассказал ученик этой школы Александр Павленко.

Некоторые школьники участвовали в программе в прошлом году и решили вновь попробовать свои силы в социальном проектировании.

«Мы придумали новый проект «Шаг в бессмертие». Учли свои прошлые ошибки в составлении плана проекта, определении целей и результатов, научились анализировать. Это была отличная возможность не только учиться, но и делиться своими идеями с другими, делать что-то важное», - поделилась Анастасия Чепурченко, ученица школы №19 Харцызска.

В Мангушском муниципальном округе обучающая программа собрала команды из 12 образовательных учреждений.

«Мы рады, что у нас появилась возможность принять участие в этой программе. Увидели искреннюю заинтересованность ребят. Они активно работали над проектами, предлагали оригинальные идеи и решения. Надеемся, что лучшие из них смогут победить в финале, а мы воплотим их в жизнь», - отметила начальник отдела образования Мангушского муниципального округа Анжела Третьяк.

От каждого подшефного муниципалитета ДНР отобрали по два проекта, набравших наибольшее количество баллов. Они продолжат борьбу за победу вместе с нижегородскими финалистами муниципального этапа.

В Нижегородской области в программе примут участие молодёжные команды всех городских и муниципальных округов. Первые отборочные этапы состоятся уже 13 и 14 марта в Воскресенском и Семёновском округах.

После муниципального этапа пройдёт проектный онлайн-марафон и завершающий защиту проектов региональный слёт. Четыре сильнейших проекта будут реализованы при поддержке Дома народного единства.

Акселерационная программа для учащихся школ и средних специальных учебных заведений реализуются Домом народного единства и региональным ресурсным центром «Навигаторы детства» при поддержке правительства Нижегородской области.