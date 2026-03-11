Стоимость питания повысили в школьных лагерях Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода утвердила стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях на 2026 год. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, при двухразовом питании — завтрак и обед — стоимость составит 245,53 рубля в день. При трехразовом, включающем завтрак, обед и полдник, — 297,16 рубля.

Отметим, что в 2025 году питание обходилось дешевле: 233,84 и 283,01 рубля соответственно.

Ранее мэр Юрий Шалабаев сообщил, что с приходом весны началась подготовка школьных и загородных лагерей к летнему сезону. По его словам, предстоит проверить безопасность, привести в порядок территории и помещения, обновить программы смен.

"Важно, чтобы к началу каникул всё было отработано и ребята могли провести лето интересно, активно и безопасно", — подчеркнул градоначальник.

Ранее власти Нижнего Новгорода увеличили плату за отдых детей в загородных лагерях.