Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Последние новости рубрики Общество
11 марта 2026 16:39
Стоимость питания повысили в школьных лагерях Нижнего Новгорода
11 марта 2026 16:23
Таможня повторно объявила конкурс на снос самостроя на Большой Печерской
11 марта 2026 15:43
Более 20 школ ДНР приняли участие в новом сезоне программы "Родина" Дома народного единства
11 марта 2026 15:00
Холодное водоснабжение восстановили в Сормове досрочно
11 марта 2026 14:51
Елена Овчинникова: "Каждое исследование в составе диспансеризации – ценный источник информации о здоровье пациента"
11 марта 2026 14:49
Нарушения при организации питания выявлены в 64% нижегородских школ
11 марта 2026 14:30
Евгений Люлин призвал сделать систему ОМС человекоцентричной
11 марта 2026 14:21
11 автобусных маршрутов изменят из-за уборки снега на Зеленском съезде
11 марта 2026 13:55
Вторую ежедневную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Кировом запустят в марте
11 марта 2026 13:39
Эксклюзив
Ученый назвал зоны повышенного риска в Нижнем Новгороде в период половодья
Общество

Стоимость питания повысили в школьных лагерях Нижнего Новгорода

11 марта 2026 16:39 Общество
Стоимость питания повысили в школьных лагерях Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода утвердила стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях на 2026 год. Постановление опубликовано на сайте мэрии. 

Согласно документу, при двухразовом питании — завтрак и обед — стоимость составит 245,53 рубля в день. При трехразовом, включающем завтрак, обед и полдник, — 297,16 рубля.

Отметим, что в 2025 году питание обходилось дешевле: 233,84 и 283,01 рубля соответственно.  

Ранее мэр Юрий Шалабаев сообщил, что с приходом весны началась подготовка школьных и загородных лагерей к летнему сезону. По его словам, предстоит проверить безопасность, привести в порядок территории и помещения, обновить программы смен.

"Важно, чтобы к началу каникул всё было отработано и ребята могли провести лето интересно, активно и безопасно", — подчеркнул градоначальник.

Ранее власти Нижнего Новгорода увеличили плату за отдых детей в загородных лагерях.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Дети Детские лагеря
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
