Офтальмолог Шилова объяснила, почему Россию накрывает эпидемия близорукости

Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Фото: Минздрав Нижегородской области

К 2050 году почти половина жителей планеты может столкнуться с проблемой близорукости (миопии). Этот тревожный прогноз сделан врачами офтальмологами на основе научных фактов. Эксперты считают, что на рост заболеваемости влияют различные факторы, включая использование гаджетов, образ жизни, питание и генетику.

Причины роста заболеваемости

Россия уже занимает третье место в мире по распространённости миопии среди молодёжи, и даже дети младшего школьного возраста всё чаще сталкиваются с проблемами со зрением.

Как рассказала 360.ru профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург Татьяна Шилова, основной причиной резкого увеличения числа людей с близорукостью является изменение образа жизни за последние десятилетия. Люди проводят много времени перед экранами гаджетов, а постоянное напряжение глаз на близком расстоянии приводит к увеличению нагрузки на зрительную систему и способствует развитию миопии.

Другим важным фактором является малоподвижный образ жизни, так как физическая нагрузка способствует улучшению кровообращения, включая кровоснабжение глаз. Высокоуглеводная диета также негативно сказывается на зрении.

Недостаток естественного света также играет значительную роль в развитии близорукости. Под воздействием солнечного света в сетчатке вырабатывается дофамин, который помогает регулировать рост глазного яблока. Современные дети и взрослые проводят большую часть времени в помещениях, что приводит к дефициту солнечного света.

Особенности развития близорукости у детей и взрослых

Важно отметить, что механизмы развития миопии у детей и взрослых различаются. У детей близорукость часто развивается из-за генетической предрасположенности и длительного использования гаджетов. Если оба родителя страдают близорукостью, риск развития миопии у ребёнка возрастает в 6 раз. Однако современная эпидемия близорукости вызвана не мутацией генов, а изменением окружающей среды.

У взрослых близорукость может развиваться из-за синдрома зрительной усталости и спазма аккомодации. Многочасовая работа за компьютером приводит к спазму мышцы, настраивающей хрусталик, что затрудняет расслабление глаз при взгляде вдаль. После 40 лет у некоторых людей может начаться уплотнение хрусталика, что также может привести к развитию близорукости.

Как сохранить зрение?

  • Регулярно посещайте офтальмолога: дети — раз в год, взрослые с близорукостью — раз в полгода, люди старше 40 лет — ежегодно.
  • Прогуливайтесь на свежем воздухе: детям — минимум два часа при дневном свете.
  • Соблюдайте правильное рабочее место: монитор или книгу держите на расстоянии 40–45 см.
  • Делайте перерывы: каждые 20 минут переводите взгляд на объект на расстоянии 6 метров на 20 секунд.

Но не полагайтесь только на народные средства и гимнастику для лечения близорукости, они лишь снижают напряжение.

Рацион

Многие врачи советуют придерживаться специальной диеты для улучшения зрения. Однако сбалансированное питание важно для здоровья сетчатки и профилактики заболеваний глаз.

В рационе должны быть:

  • Жирная морская рыба (лосось, сардины, скумбрия) не менее двух-трех раз в неделю: она защищает сетчатку и помогает при синдроме сухого глаза.
  • Тёмно-зелёные листовые овощи (шпинат, брокколи), яичные желтки и кукуруза, содержащие лютеин и зеаксантин.
  • Витамины А, С, Е, которые являются антиоксидантами и защищают клетки глаза: они есть в моркови, цитрусовых, болгарском перце, орехах и семенах.
  • Цинк, способствующий усвоению витамина А: он содержится в мясе птицы, бобовых и тыквенных семечках.

Здоровье Здравоохранение
