Профильный комитет дзержинской Думы предложил назначить публичные слушания по Уставу города на 5 сентября Политика

Комитет по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике Думы Дзержинска Нижегородской области предложил назначить публичные слушания по изменению в Устав города на 5 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Депутат Константин Фокин и председатель комитета Дмитрий Меснянкин рассмотрели повестку из шести вопросов. Один из них касался назначения публичных слушаний по обсуждению изменений в Устав городского округа город Дзержинск.

Изменения предлагают использовать сокращенную форму наименования муниципального образования - "город Дзержинск" - в официальных символах города Дзержинска, наименовании органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления.

Кроме того, нововведения предлагают расширить перечень вопросов местного значения, дополнив его вопросом по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, а также исключить из полномочий органов МСУ регулирование тарифов организаций коммунального комплекса на подключение.

Также определяются основные условия проведения схода граждан, в том числе, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей.

Члены комитета поддержали проект решения и вынесли его на ближайшее заседание городской Думы.